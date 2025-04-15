المقابر تتحول لأوكار مخدرات في الإسماعيلية، وتحرك عاجل من الشرطة (فيديو وصور)

تحولت مناطق أسفل الكبارى فى محافظة الإسماعيلية أوكار لتعاطى وترويج المخدرات بعد واقعة الفيديو الشهير لضبط 5 أشخاص من بينهم فتاتين، والأكثر من ذلك غرابة هى المقابر وتحديدا مقابر الشهداء التى تحولت الى أوكار لترويج وتعاطى المخدرة، مما دفع الأجهزة الأمنية التحرك عاجل بعد مناشدات من المواطنين بتدخل حاسم من وزارة الداخلية.

من جانبه، قاد اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، حملة أمنية موسعة اليوم، برفقة العميد أحمد عليان مدير المباحث الجنائية، وعدد من رجال المباحث وقوات الأمن، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشأن وجود نباشين وعناصر إجرامية بعدد من المناطق.

المقابر تتحول لأوكار مخدرات في الإسماعيلية..وتحرك عاجل من الشرطة

حملة أمنية موسعة بالإسماعيلية لاستهداف أوكار الخارجين عن القانون

استهدفت الحملة مناطق مقابر الشهداء وشارع شل والمنطقة الواقعة خلف سوق الجمعة، وأسفرت عن ضبط العشرات من النباشين وأصحاب السوابق، بالإضافة إلى عدد من مروجي المواد المخدرة ممن اعتادوا التردد على المقابر، إلى جانب عدد من المشردين بلا مأوى.

المقابر تتحول لأوكار مخدرات في الإسماعيلية

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية لتجارة المواد المخدرة.

وشنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملة مكبرة لإزالة العشوائيات بنطاق حي ثان، تحت إشراف اللواء محمد عامر، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبمشاركة المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان ونائبها.

أسفرت الحملة عن إزالة فورية لـ16 غرفة وعشة عشوائية أسفل كوبري شل، كانت تمثل تعديًا على الطريق العام، بالإضافة إلى رفع 12 حالة إشغال طريق وإعادة الانضباط للمنطقة.

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