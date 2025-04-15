عرض حياته والمواطنين للخطر، ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطريق بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يُظهر قائد سيارة يقوم بفتح باب المركبة ، وأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق العامة بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، تحرّكت الأجهزة المعنية على الفور.

ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطريق بالشرقية



وبالفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل ويقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة خلال مشاركته في موكب زفاف أحد أصدقائه منذ نحو عام.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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