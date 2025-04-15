دخان وحسرة وأرض متفحمة، هذا ما تبقى من حريق مغالق الخشب بالشرابية (صور)

حريق الشرابية، أتت النيران على الأخضر واليابس ولم يبق سوى الدخان بالمكان، وحسرة أطفال وأرض اصابها السواد من تفحم الخشب، هذا ما تبقى من حريق مغالق الخشب بعزبة الورد بالشرابية، الذي استمر أكثر من 5 ساعات كاملة قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه.

رصدت عدسة “فيتو” أثار حريق مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، حيث أظهرت الصور تفحم كميات كبيرة من الخشب بالمخازن التي طالتها النيران.

كما أظهرت الصور محاولة الأهالي وعمال مغالق الخشب في إنقاذ كمية أخرى من الخشب قبل أن تلتهما النيران.

وأوضحت الصور أيضا عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الحماية المدنية لمنع تجدد النيران، وسط تصاعد الدخان من موقع الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق آخرى.

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين.

وجاري الاستماع لأقوال العاملين وملاك مغالق الخشب، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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