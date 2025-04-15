طالب يمزق جسد آخر بسلاح أبيض لـ خلاف على أولوية المرور فى دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من كشف ملابسات واقعة اعتداء طالب باستخدام سلاح أبيض على أحد المواطنين، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

خلاف على أولوية المرور.. طالب يمزق جسد آخر بسلاح أبيض

وكانت أجهزة الأمن، رصدت أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تداول منشورًا يفيد بتعرض نجل شقيقة أحد المواطنين للاعتداء من قِبل شخص معروف له، حيث اتهمه بممارسة أعمال البلطجة والاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته بمحافظة دمياط.

وبالتحري والفحص، تبين أن مركز شرطة دمياط تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول طالب مقيم بدائرة المركز مصابًا بـ جرح قطعي.

وبسؤاله، أفاد بأن مشاجرة نشبت بينه وبين طالب آخر، إثر خلاف وقع بينهما حول أولوية المرور أثناء قيادة كل منهما دراجة نارية في أحد شوارع المركز، ما أدى إلى الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض.

طالب يمزق جسد آخر فى دمياط

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في أقوال المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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