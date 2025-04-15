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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة أجنبية من اختطاف أطفالها بالقليوبية

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة أجنبية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة إحدى السيدات “تحمل جنسية أجنبية” من تعرض أطفالها الثلاثة للاختطاف بمحافظة القليوبية، بعد أن تُركت طفلتها الرابعة لدى حارس العقار لصغر سنها، وذلك منذ أكثر من شهر، على خلفية خلافات مالية مع زوجها وشقيقه.

الامن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة أجنبية من اختطاف أطفالها بالقليوبية
الامن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة أجنبية من اختطاف أطفالها بالقليوبية، فيتو

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية السيدة مقدمة الاستغاثة. وتبين وجود خلافات مالية بين الطرف الثاني (السيدة وزوجها وشقيقه) والطرف الأول (المشكو في حقه)، نتيجة شراكة تجارية بينهم، أسفرت عن اتهام الطرف الثاني بالاستيلاء على مبلغ مالي، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بحبس السيدة الشاكية على ذمة التحقيقات، قبل أن يُخلى سبيلها لاحقًا.

اختطاف الأطفال الثلاثة خلال فترة حبس والدتهم

وتأكدت صحة ما ورد في الشكوى، حيث أقدم المشكو في حقه على اختطاف الأطفال الثلاثة خلال فترة حبس والدتهم، في محاولة للضغط عليهم واسترداد أمواله.

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تم ضبط المتهم، كما تم التوصل لمكان احتجاز الأطفال لدى إحدى معارفه (ربة منزل) التي جرى ضبطها أيضًا، وتم تحرير الأطفال وتسليمهم لوالدتهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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وزارة الداخلية محافظة القليوبية الاستيلاء على مبلغ مالي أجهزة وزارة الداخلية خلافات مالية

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