الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

مراكز الإصلاح
مراكز الإصلاح

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين،  بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2025.

وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وستكون الزيارتين خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل 2025 وحتى الخميس 29 مايو 2025.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث الذي يركز على الإصلاح والتأهيل، من خلال إتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم، وتوفير بيئة إنسانية تساهم في إعادة دمجهم بالمجتمع.

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