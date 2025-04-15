زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء لعام 2025.

وذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وستكون الزيارتين خلال الفترة من الثلاثاء 22 أبريل 2025 وحتى الخميس 29 مايو 2025.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث الذي يركز على الإصلاح والتأهيل، من خلال إتاحة الفرصة للنزلاء للتواصل مع ذويهم، وتوفير بيئة إنسانية تساهم في إعادة دمجهم بالمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.