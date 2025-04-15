الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين.


تابعت  الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تُظهر سيدة تقوم بافتعال مشكلات والتعدي على عدد من المواطنين بزعم تعرضها للتحرش والمضايقة، تمكّنت الجهات المعنية من تحديد هويتها.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين

 

 

وتبين أن السيدة مستخدمة الحساب تقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبالاستماع إلى أقوال أحد أقاربها، أفاد بأنها تعاني من اضطراب نفسي، وسبق إيداعها بعدد من المصحات النفسية. كما أوضح أنه بتاريخ 12 الجاري، تم إيداعها مجددًا بأحد تلك المصحات لتلقي العلاج اللازم.

 

التحريات تكشف معاناتها من اضطراب نفسي وسبق إيداعها مصحات للعلاج

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شرطة ثان أكتوبر قسم شرطة ثان أكتوبر وزارة الداخلية تحرش

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