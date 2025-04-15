مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببنى سويف

قتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة بنى سويف.

كوكتيل إجرام.. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدى الخطورة فى بنى سويف

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة الكيف ببنى سويف

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن قيام تشكيل عصابى يضم "3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة " سبق اتهامهم فى 29 جناية ما بين "مخدرات، خطف، هتك عرض، مقاومة سلطات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص" ومطلوب ضبط وإحضارهم فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى، تعدٍ وإطلاق أعيرة نارية" ؛ بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للاتجار بها.

كوكتيل إجرام.. مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى بنى سويف



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بنطاق بنى سويف، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وعثر بحوزتهم على كميات من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 8 كيلو جرامات تُقدر قيمتها المالية بحوالى 1,5 مليون جنيه – 6 قطع أسلحة نارية متنوعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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