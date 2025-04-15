الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

وصلة مزاح تنتهى بضرب وسحل طالب فى الشروق

ضبط شخصين تعديا بالضرب
ضبط شخصين تعديا بالضرب على طالب في مدينة الشروق

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالب للاعتداء بمدينة الشروق بالقاهرة.

وصلة مزاح تنتهى بضرب وسحل طالب فى الشروق

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين وبدء الإجراءات القانونية بحقهما.

<strong>ضبط شخصين تعديا بالضرب على طالب في مدينة الشروق </strong>
ضبط شخصين تعديا بالضرب على طالب في مدينة الشروق 

وكان قسم شرطة الشروق تلقى بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض نجله لإصابات متفرقة في الوجه نتيجة تعدي شخصين عليه بالضرب باستخدام أداة حادة، وذلك على خلفية مزاح دار بين الطالب وأحد المتهمين أمام كشك يعمل فيه الأخير.

ضبط شخصين تعديا بالضرب على طالب في مدينة الشروق 

 

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهما بعد تقنين الإجراءات القانونية. وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما الواقعة كما ورد في البلاغ.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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الشروق طالب الشروق التعدى على طالب بالشروق قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة

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