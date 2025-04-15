أنا بنت مستشار، تفاصيل جديدة في واقعة صاحبة فيديوهات إهانة عمال مخبز ومطعم بأكتوبر

تواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة السيدة المعروفة إعلاميا بـ"بنت المستشار"، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تعتدي بالضرب واللفظ على عدد من المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، مدعية انتماءها إلى جهة سيادية.

وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات موسعة لكشف ملابسات الحادث بدقة، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود والمجني عليهم.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" عدة مقاطع مصورة زعمت فيها تعرضها للتحرش من قبل بعض الأشخاص، إلا أن الفيديوهات أظهرت اعتداءها عليهم لفظيا وجسديا، ما أثار الاستياء العام.

وبحسب التحقيقات، تبين أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت قد خضعت للعلاج في عدة مصحات نفسية خلال السنوات الماضية، وذكر أحد أقاربها أن حالتها الصحية تدهورت مؤخرا، ما دفع أحد أفراد أسرتها لنقلها طوعا إلى مصحة نفسية بتاريخ 12 أبريل الجاري لتلقي العلاج.

وفي أعقاب تداول الفيديوهات بشكل واسع، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من القبض على السيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتتابع النيابة العامة التحقيقات لتحديد مدى مسؤولية المتهمة الجنائية في ظل حالتها النفسية.

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