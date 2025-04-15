هذا ما وجدنا عليه آباءنا، أقوال ملاك مغالق الأخشاب المحترقة في الشرابية

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال ملاك مغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، والتي نشب بها حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



وقال ملاك المغالق إنهم يستخدموها في تخزين الأخشاب المستعملة والتي يبعوها بأقل من ثمنها، ولها "زبونها" الذي يأتي خصيصا لها، مشيرين إلى أن الحريق كان سريعا وتصاعد بشكل كثيف ولم ينجحوا في إخماده بسهولة.



وأضاف ملاك المغالق أنهم يعيشون في عزبة الورد منذ أكثر من 50 عاما فوجدوا آبائهم وأجدادهم فيها وفي ذات تجارة الخشب المستعمل، مشيرين إلى أن خسائرهم تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه.



وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق الخشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.

السيطرة على حريق مغالق الخشب المستعمل بعزبة بلال

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجارٍ أعمال التبريد

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.



وقررمحافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن خسائر مخازن أخشاب الشرابية تقدّر بالملايين .

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