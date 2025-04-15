ضبط 3 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 أشخاص أثناء تعاطيهم مواد مخدرة داخل إحدى الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين.

ضبط 4 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية وتاجر المخدرات الممول

وتبين من الفحص أن وراء الواقعة عاطلين وسيدة "لها معلومات جنائية"، يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الشابو"، وبمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأرشدوا عن مصدر حصولهم عليها.

تحديد هوية المتهمين بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل.. والعثور على كميات من "الشابو" بحوزتهم

وأفاد المتهمون بأنهم حصلوا على المخدر من أحد الأشخاص – يعمل نجارًا مسلحًا، وله معلومات جنائية – ويقيم بذات الدائرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية أخرى من مخدر الشابو، واعترف بمزاولته نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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