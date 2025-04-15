الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية

ضبط 4 أشخاص تعاطوا
ضبط 4 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه 3 أشخاص أثناء تعاطيهم مواد مخدرة داخل إحدى الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهمين.

ضبط 4 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية وتاجر المخدرات الممول
ضبط 4 أشخاص تعاطوا الشابو في حديقة عامة بالإسماعيلية وتاجر المخدرات الممول

وتبين من الفحص أن وراء الواقعة عاطلين وسيدة "لها معلومات جنائية"، يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. 

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر "الشابو"، وبمواجهتهم أقروا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأرشدوا عن مصدر حصولهم عليها.

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

عرض حياته والمواطنين للخطر، ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطريق بالشرقية

تحديد هوية المتهمين بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل.. والعثور على كميات من "الشابو" بحوزتهم

وأفاد المتهمون بأنهم حصلوا على المخدر من أحد الأشخاص – يعمل نجارًا مسلحًا، وله معلومات جنائية – ويقيم بذات الدائرة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته كمية أخرى من مخدر الشابو، واعترف بمزاولته نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة ثان الاسماعيلية مخدر الشابو محافظة الإسماعيلية وزارة الداخلية معلومات جنائية

مواد متعلقة

زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد القيامة وتحرير سيناء

عرض حياته والمواطنين للخطر، ضبط قائد سيارة لأداء حركات استعراضية على الطريق بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو استغاثة سيدة أجنبية من اختطاف أطفالها بالقليوبية

خلال المؤتمر السنوي لأكاديمية الشرطة.. دعوات لتعزيز الهوية الوطنية وتحذيرات من التهديدات المحيطة.. أبو المكارم: الأمن نسيج من القيم والوعي وليس مجرد سياج خارجي.. سمير فرج: حدود مصر مهددة للمرة الأولى

الأمن يكشف ملابسات فيديوهات لسيدة تدّعي تعرضها للتحرش وتعتدي على المواطنين

الداخلية تواصل حملاتها لمراقبة أسعار الخبز، ضبط أكثر من 15 طن دقيق خلال 24 ساعة

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

عزبة الورد تتحول إلى كتلة لهب.. 8 ساعات من الجحيم تلتهم 30 مغلقًا ومخزنًا للأخشاب في الشرابية.. الملاك: هذا ما وجدنا عليه آباءنا.. والأهالي يطالبون بإزالتها نهائيًّا
ads

الأكثر قراءة

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

النيابة تحقق مع 4 موظفين متهمين بتسريب فيديو مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير السابق

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسباب مناقشة رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

براتب خيالي، محمد شريف في الزمالك خلال ساعات

وزيرة التخطيط تزف بشرى بشأن برامج الحماية الاجتماعية

زغلول صيام يكشف خطة تطفيش كولر من الأهلي: الحرب على السويسري ليست صدفة.. وهل الخطيب وراء حملة التطفيش؟!

خدمات

المزيد

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

صفة الركوع الصحيحة وما يقال فيها من تسابيح

المزيد
الجريدة الرسمية