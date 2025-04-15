الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل طفلة بسوهاج

محكمة النقض، فيتو
محكمة النقض، فيتو

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم قاتل الطفلة "ن.ع" 8 سنوات، وذلك على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات سوهاج وأيدت حكم الإعدام.


وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل بشعة بحق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بأن قام بقتلها باستخدام سكين بهدف سرق قرطها الذهبى وقام بإخفاء جثتها فى منزل مهجور وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وبتداول القضية قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى حول إعدام المتهم، وفى جلسة أخرى قضت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من اتهام.


 عندما تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج حل لغز جريمة اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من قبل والداها مبلغ بغيابها، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل البحث الجنائي وتتبع خيوط الجريمة توصلت إلى قتل المجني عليها الطفلة "ن.ع" وبها آثار طعنات متفرقة بأنحاء جسدها، تم القبض على المتهم وراء ارتكاب الجريمة، وتبين أنه أحد أقارب المجنى عليها وأن السبب وراء قتلها وسرقتها لشراء المواد المخدرة، تم القبض على المتهم وبمواجهته بالجريمة أقر بارتكابها وأرشد عن سلاح الجريمة وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بالقضية حتى إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما أسند إليه من اتهام بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم لقتل الطفلة مقترنة بجريمة أخرى وهى السرقة.

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النيابة العامة سوهاج فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات سوهاج

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