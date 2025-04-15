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حوادث

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات بالجيزة

أموال
أموال

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بتهمة غسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة في الجيزة.

 

سقوط عنصر إجرامي غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الجيزة 

 كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، اتخذ  الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة بالجيزة ؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).
 

 

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وقدرت أعمال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

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