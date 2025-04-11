أخبار الفن اليوم، تصريحات مثيرة لـ عصام صاصا بعد خروجه من السجن، وفاة زوج عارفة عبد الرسول، شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه، عادل حقي يحذر هيئة الآثار بشأن حفلات الأهرامات

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

استضافت الإعلامية ياسمين عز مطرب المهرجانات عصام صاصا في أول ظهور إعلامي له بعد خروجه من السجن بعد أزمته الأخيرة.

وقال “صاصا” خلال اللقاء:" نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتي مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعب بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقي فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت.

حتفل كريم داش شقيق الفنان أحمد داش بعقد قرانه في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بعقد القران

قرر الفنان أحمد السقا المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “تيتو”، حيث يظهر كضيف شرف بأحداث الفيلم على طريقة “الفلاش باك”، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم انتهى بمقتل الشخصية التي يجسدها وهي شخصية طارق الشهير بـ"تيتو".

وقرر المخرج طارق العريان عمل ربط بين الجزء الأول والثاني لفيلم تيتو من خلال شخصية “طارق”، حيث يظهر ببعض المشاهد في بداية الفيلم عندما يتم استرجاع بعض ذكرياته.

تايلور سويفت، كشفت تقارير صحفية، أن تايلور سويفت اتخذت خطوات قانونية، لمقاضاة معني الراب ورجل الأعمال كانييه ويست، بتهمة التشهير.

تهدف تايلور سويفت، في الأسابيع المقبلة، إلي الحصول علي آمر قضائي يجبر كانييه ويست، بالتوقف عن التحديث عنها، وذلك بعد هجومه الجنسي الفاحش عليها، في مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم كانييه ويست أيضًا كلا من جاستن بيبر، وهاري ستايلز، بالتورط في ادعاءات جنسية صريحة ضد تايلور سويفت.

أعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول عن وفاة زوجها مصطفى درويش، وذلك من خلال موقع “فيس بوك”.

وقالت “عارفة": ورحل رفيق العمر مصطفى درويش.

وكانت عارفة عبد الرسول أعلنت مؤخرا عن تعرض زوجها لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى

ناشد الموسيقار عادل حقي هيئة الآثار المصرية بسبب إقامة الحفلات عند سفح الأهرامات، مشيرا إلى أن السماعات الكبيرة لديها قدرة أكبر على تفتيت الأحجار.



وقال "حقي" من خلال موقع “فيس بوك”: “أنا لا هاقول طقوس ولا ماسونية ولا تدنيس ولا استهداف وعلامة X دي يا سيدي ولا لها علاقة أنها معلمة على الأهرامات ودي علامة إلغاء ومسح”.

وأضاف: “مش هقول أي حاجة من دول، اللي هقوله وعايز مهندسين الصوت أصدقائي يأكدوا كلامي دا، السماعات الجبارة اللي محطوطة جنب الأهرامات دي لها ترددات وذبذبات منخفضة Low Frequencies، لها القدرة على هز وتفتيت الحجر، وأنا حذرت قبل كده في لقاء تلفزيوني من خطر الذبذبات دي على استقرار أحجار الأهرامات وتفتيتها”.

علق المنتج محمد السعدي، عن سوء التفاهم الذي جري بين محمد رمضان وياسمين صبري في سحوره الرمضاني، والذي أثار جدلا كبيرا.

وقال “السعدي” خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”:" إن محمد رمضان نواياه طيبة ولكن السوشيال ميديا في بعض الأحيان تؤدي إلي تضخم الأمور. دي حاجات صغيرة محدش يقف عندها".

أحيا مطرب الراب مروان بابلو، واحدة من أقوي حفلاته الغنائية بالجامعة الأمريكية وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدم “بابلو” خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم: غنيمة، بونو بونو، الغابة، بالإضافة إلى غنائه لأغاني من ألبومه الجديد.

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