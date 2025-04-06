الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

كانييه ويست يكشف عن غلاف وقائمة أغاني ألبومه الجديد World War 3

كانييه ويست، فيتو
كانييه ويست، فيتو

في مفاجأة غريبة، ومن دون أي تهميد، حول إصدار ألبوم جديد، نشر المغني الأمريكي، كانييه ويست، عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، غلاف، وقائمة أغاني ألبومه الجديد "الحرب العالمية الثالثة"ـ World War 3، دون تحديد موعد لإصدار.

ولم يعلن كانييه ويست، من قبل عن تحضيره لأي ألبومات جديدة، وهو ما يجعل الأمر غريبا وقابل للتشكيك.

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ويحتوي غلاف الألبوم، الذي نشره كانييه، على رموز لجماعة كو كلوكس كلان، والنازية.

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كانييه ويست يكشف انفصاله عن بيانكا سينسوري بعد تغريداته الأخيرة التي أصابتها بنوبة ذعر

وكشف المغني كانييه ويست، أنه وزوجته بيانكا سينسوري، انفصلا بعد أن تسببت تغريداته الأخيرة في إصابتها بنوبة ذعر.

وأكد كانييه ويست، في لقاء عبر الإنترنت، أنه ليس نازيا، وأنه تراجع عن التغريدات التي نشرها مؤخرا.

وذكر موقع TMZ، في تقرير جديد له، تفاصيل انفصال المغني كانييه ويست، عن زوجته مصممة الأحذية بيانكا.

وأوضح موقع TMZ، أن كانييه ويست، وزوجته بيانكا يتجهان نحو الطلاق، إن كلا الجانبين تواصلا مع محامي الطلاق الخاص بهما لإنهاء الإجراءات.

ويأتي انفصال الثنائي المثير للجدل، في أعقاب ظهور كانييه وبيانكا في حفل توزيع جوائز جرامي،وخطاب كانييه المعادي للسامية والكاره للنساء على موقع وسائل التواصل الاجتماعي “أكس”، حيث أعلن نفسه نازيًا وأشاد بأدولف هتلر.

كانييه ويست يعطل حسابه على موقع "إكس" بعد هجومه على اليهود

 فاجأ مغني الراب، كانييه ويست، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، “أكس”، بتعطيله لحسابه الرسمي، بعد هجومه المتواصل على اليهود، وعدد من نجوم أمريكا.

كانييه ويست: أحب هتلر ولا أثق في اليهود

 وكتب المغني عددا من التغريدات التي وصفت بـ الغريبة والمجنونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وكتب كانييه ويست، عدة تغريدات متتالية عبر موقع اكس، قال فيها:-

-أنا نازي
‏- أحب هتلر
‏- اليهود سيسرقون أموالكم دائمًا
‏- لا أثق في اليهود
‏- لا أريد التعامل مع اليهود
‏- لا تتعاملوا مع اليهود في التجارة
‏- لن أقول شيئ ضد الصين
‏- عندما خذلتني أمريكا حضنتني الصين

فيها حذف كانييه عدد من التغريدات التي كتبها، بعد وقت قصير من كتابتها.

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