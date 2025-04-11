عصام صاصا بعد خروجه من السجن: مش مستوعب الصدمة وصاحبي آمنت له وملقتهوش (فيديو)

استضافت الإعلامية ياسمين عز مطرب المهرجانات عصام صاصا في أول ظهور إعلامي له بعد خروجه من السجن بعد أزمته الأخيرة.

خروج عصام صاصا من السجن

وقال “صاصا” خلال اللقاء:" نفسيتي بقيت أحسن كتير، بس لحد دلوقتي مش مستوعب من الصدمة اللي أنا فيها والوقت كان صعب بس ربنا بيعدي أي حاجة صعبة.

وأكد عصام أنه شعر بالخذلان تجاه بعض المقربين منه، بسبب تركهم له في أزمته، موضحا:" الأزمة اللي كنت فيها كانت عبارة عن غربال، واكتشفت أن الغربال بقي فاضي وحتى اللي مأثرش بس معاملته اتغيرت.

وأضاف في ناس كتير حست إني وقعت وماليش قومة وناس كتير كانت فاكرة إننا خلاص وكان بيجيلي رسايل من مطربين كويسين بيقولوا خلي عصام في اللي هو فيه خلينا ناكل عيش ده إحنا شغالين الصيف ده علشان هو مش موجود.

وتابع “عصام”:"وفي حاجات مهمة اتغيرت، اتعلمت إني اتعامل مع كل الناس عادي ، بس أكون عارف أن الشخصي اللي قدامي دا إيه، أكتر حد كان قريب مني آمنت له وملقتهوش.

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