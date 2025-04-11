الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقطات من حفل مروان بابلو بالجامعة الأمريكية

مروان بابلو، فيتو
مروان بابلو، فيتو

أحيا مطرب الراب مروان بابلو، واحدة من أقوn حفلاته الغنائية بالجامعة الأمريكية وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

وقدم “بابلو” خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزهم: غنيمة، بونو بونو، الغابة، بالإضافة إلى غنائه لأغاني من ألبومه الجديد.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير على المسرح مع مروان بابلو وبادلهم الآخر هو نفس التفاعل برقصه وسط عروض مبهرة.

على جانب آخر، كان مطرب الراب مروان بابلو  حل  ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks، وتحدث خلال لقائه عن العديد من أسراره حول مشواره الفني، كما تطرق للحديث عن بعده عن الدين لفترة بعد أن بدأت شهرته.
 

وكشف مروان بابلو كواليس عودته إلى منزله القديم أثناء فترة اعتزاله قبل إعلان انتشار فيروس كورونا عام 2020، حيث قال: رجعت بيتي القديم، وطلعت حاجتي القديمة، ولقيت ورق كنت كاتب فيه لنفسي الغلطات، زي أنت مهمل في الصلاة، محتاج تتمرن، وقبل سن 18 سنة كنت متأثر بأفكار الغرب، وبعدها رجعت للأسس والأولويات في مرحلة من مراحل النضج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مروان بابلو حفل مروان بابلو في الجامعة الأمريكية حفل مروان بابلو مطرب الراب مروان بابلو

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

"يلا يا بابا من هنا"، أول تصريح لنائب محافظ سوهاج بعد تطاول السكرتير العام عليه

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع بيراميدز.. الزمالك ضد حرس الحدود.. إياب ريال مدريد وأرسنال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية