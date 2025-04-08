الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي عن فيلمه الجديد: منتظره من أيام "سمير وشهير وبهير"

فيلم أحمد وأحمد
فيلم أحمد وأحمد

روج الفنان أحمد فهمي لفيلمه الجديد “أحمد وأحمد” مع الفنان أحمد السقا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب: “الفيلم المنتظر من أيام ”سمير وشهير وبهير".

وتابع خلال بوستر العمل الذى نشره مع صورة له من فيلم “سمير وشهير وبهير”  ضاحكًا:" أيوة يا أما ما تبقيش تقولى تاني إنى مش هوصل عشان الأحلام يمكن إدراكها وهمثل مع السقا".

 


وكان  النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير المشاهد المتبقية من فيلمها الجديد أحمد وأحمد، استعدادا لعرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها كل من: الفنان أحمد السقا وأحمد فهمي، وكانت عبارة عن مطاردة في الصحراء.

 

ويذكر أن  أفلام الفنان أحمد السقا سيطرت على المراكز الأولى بـ الأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

 

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

 

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