الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمباركة الداعية مصطفى حسني، شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه

عقد قران شقيق أحمد
عقد قران شقيق أحمد داش

احتفل كريم داش  شقيق الفنان أحمد داش بعقد قرانه في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

وقام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بعقد القران.

شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه 

وفي عام 2023، احتفل كريم داش شقيق الفنان الشاب أحمد داش بخطبته في أحد الفنادق الكبرى.
واقتصر حفل خطوبة كريم داش شقيق الفنان أحمد داش على الأقارب والأصدقاء المقربين.

وكان قد احتفل الفنان الشاب أحمد داش ، في عام 2024  بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر علي الأسرة والأصدقاء المقربين

ويعرض اليوم فيلم نجوم الساحل بدول الخليج بعد فترة من عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، بناء على رغبة الجهة المنتجة للعمل

ونشر الفنان أحمد داش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من كواليس الفيلم، وأرفقها بتعليق يعلن فيه بدء عرض الفيلم في جميع دور العرض العربية ابتداءً من اليوم الخميس 10 أبريل.

قصة فيلم نجوم الساحل 

ويتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصيصى إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

 

أبطال فيلم نجوم الساحل 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد داش الفنان أحمد داش شقيق أحمد داش شقيق أحمد داش يحتفل بعقد قرانه

الأكثر قراءة

الكهرباء تحسم الجدل حول مصير شرائح الاستهلاك بعد رفع أسعار البنزين والسولار

أزمة في بيراميدز بسبب تأشيرات السفر استعدادا لمباراته أمام أورلاندو بدوري الأبطال

الديب فريزر تحول إلى نعش، القصة الكاملة لمقتل جزار داخل محله بالهرم

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

علقة موت لرئيس الوحدة المحلية بأولاد حمزة في سوهاج

زيزو يكشف سبب غيابه عن مران الزمالك استعدادا لحرس الحدود بالدوري

تحذير شديد اللهجة من كولر للاعبي الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منوعات

المزيد

مخبأة في شحنة دجاج، ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بالسعودية

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية عن حماية الأسرة المصرية من الثقافات الوافدة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاعتماد على الإنترنت كمرجع ديني؟ علي جمعة يوضح الفرق بين الدين والتدين

هل كل الأمم مكرت بأنبيائها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية