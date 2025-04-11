السماعات قادرة على تفتيت الحجر، الموسيقار عادل حقي يحذر هيئة الآثار بشأن حفلات الأهرامات

ناشد الموسيقار عادل حقي هيئة الآثار المصرية بسبب إقامة الحفلات عند سفح الأهرامات، مشيرا إلى أن السماعات الكبيرة لديها قدرة أكبر على تفتيت الأحجار.

وقال "حقي" من خلال موقع “فيس بوك”: “أنا لا هاقول طقوس ولا ماسونية ولا تدنيس ولا استهداف وعلامة X دي يا سيدي ولا لها علاقة أنها معلمة على الأهرامات ودي علامة إلغاء ومسح”.

عادل حقي يناشد هيئة الآثار بسبب حفلات الأهرامات

وأضاف: “مش هقول أي حاجة من دول، اللي هقوله وعايز مهندسين الصوت أصدقائي يأكدوا كلامي دا، السماعات الجبارة اللي محطوطة جنب الأهرامات دي لها ترددات وذبذبات منخفضة Low Frequencies ، لها القدرة على هز وتفتيت الحجر، وأنا حذرت قبل كده في لقاء تلفزيوني من خطر الذبذبات دي على استقرار أحجار الأهرامات وتفتيتها”.

وتابع: “دا غير أن لون الأهرامات بقي رصاصي من عوادم السيارات والتلوث اللي برضه بيسببوا تآكل الحجر، بالله عليكم أناشد هيئة الآثار يكون عندهم شوية فهم ويعملوا أبحاثهم ويتأكدوا من كلامي ده قبل ما نكون احنا سبب في تدمير منشآت بقالها آلاف السنين بسبب الجهل والاستهتار جريًا وراء الفلوس”.

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