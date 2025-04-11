الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السماعات قادرة على تفتيت الحجر، الموسيقار عادل حقي يحذر هيئة الآثار بشأن حفلات الأهرامات

عادل حقي، فيتو
عادل حقي، فيتو

ناشد الموسيقار عادل حقي هيئة الآثار المصرية بسبب إقامة الحفلات عند سفح الأهرامات، مشيرا إلى أن السماعات الكبيرة لديها قدرة أكبر على تفتيت الأحجار.

وقال "حقي" من خلال موقع “فيس بوك”: “أنا لا هاقول طقوس ولا ماسونية ولا تدنيس ولا استهداف وعلامة X دي يا سيدي ولا لها علاقة أنها معلمة على الأهرامات ودي علامة إلغاء ومسح”.

عادل حقي يناشد هيئة الآثار بسبب حفلات الأهرامات 

وأضاف: “مش هقول أي حاجة من دول، اللي هقوله وعايز مهندسين الصوت أصدقائي يأكدوا كلامي دا، السماعات الجبارة اللي محطوطة جنب الأهرامات دي لها ترددات وذبذبات منخفضة Low Frequencies ، لها القدرة على هز وتفتيت الحجر، وأنا حذرت قبل كده في لقاء تلفزيوني من خطر الذبذبات دي على استقرار أحجار الأهرامات وتفتيتها”. 

وتابع: “دا غير أن لون الأهرامات بقي رصاصي من عوادم السيارات والتلوث اللي برضه بيسببوا تآكل الحجر، بالله عليكم أناشد هيئة الآثار يكون عندهم شوية فهم ويعملوا أبحاثهم ويتأكدوا من كلامي ده قبل ما نكون احنا سبب في تدمير منشآت بقالها آلاف السنين بسبب الجهل والاستهتار جريًا وراء الفلوس”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عادل حقي يناشد هيئة الأثار بسبب حفلات الأهرامات عادل حقي الموسيقار عادل حقي حفلات الأهرامات سفح الأهرامات هيئة الاثار المصرية

الأكثر قراءة

وزيرة التنمية المحلية تقيل سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة المشادة مع نائب المحافظ

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

خناقة على أبواب المسجد، محافظ سوهاج يقدم مذكرة لرئيس الوزراء بعد مشاجرة نائبه والسكرتير العام

«إمشي يلا معندكش دم»، مشاجرة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

لحظة تدخل قوات الحراسة في مشاجرة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام (فيديو)

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

منوعات

المزيد

لبنان يتلف كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها الجهات الأمنية

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والفرح والسعادة

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية