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ثقافة وفنون

تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد  المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، وهي تتوقف لتوزع الأموال على عدد من العمال، في أحد حفلات ما بعد حفل توزيع جوائز جرامي، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

ورصد الفيديو، المغنية تايلور سويفت، وهي تغادر من إحدى الحفلات، التي أقيمت بعد انتهاء حفل جرامي، لتتوقف تايلور لحظة رؤيتها عدد من العمال، وتذهب لتحيتهم، وإعطائهم الأموال.

 

 

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

في سياق متصل، أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

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