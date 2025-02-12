تايلور سويفت توزع أموالًا على العمال في إحدى الحفلات (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، وهي تتوقف لتوزع الأموال على عدد من العمال، في أحد حفلات ما بعد حفل توزيع جوائز جرامي، الذي أقيم الأسبوع الماضي.

ورصد الفيديو، المغنية تايلور سويفت، وهي تغادر من إحدى الحفلات، التي أقيمت بعد انتهاء حفل جرامي، لتتوقف تايلور لحظة رؤيتها عدد من العمال، وتذهب لتحيتهم، وإعطائهم الأموال.

OMG! Taylor tipping the workers at the grammys after party!



“we appreciate you so much” she is an angel! pic.twitter.com/TnYx8NQX2M — ✩ CEL ✩ (@moonlithoax) February 11, 2025

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

في سياق متصل، أعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت ، على المرتبة الأولى لقائمة أفضل فنانين القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

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