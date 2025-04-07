الجمعة، أول ظهور لـ عصام صاصا بعد خروجه من السجن مع ياسمين عز في "كلام الناس"

يستعد مطرب المهرجانات عصام صاصا للظهور الأول بعد خروجه من السجن في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وذلك يوم الجمعة المقبل الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتألق عصام صاصا مؤخرا في تقديم أغنيته الجديدة "احنا ولاد الشمس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن حملة الدعاية لمسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض في النصف الأول من رمضان، الأغنية حصدت أكثر من 4.6 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، مما يعكس شعبية صاصا المستمرة رغم التحديات التي واجهها.

ومسلسل "ولاد الشمس"، الذي عرض عبر قناة ON E، كان من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام، وشارك فيه نخبة من النجوم مثل أحمد مالك وطه الدسوقي ومحمود حميدة.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، عاد لتصدر تريند اليوتيوب من جديد بأغنية “أنا البطل”، والذى شارك في غنائها مع المطرب الشاب عنبة.

في هذا السياق، وصل عدد مشاهدات الأغنية إلى ما يقرب من مليون مشاهدة، بعد طرحها بيومين على قناته الخاصة على اليوتيوب.

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