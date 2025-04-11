الجمعة 11 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تايلور سويفت تقاضي كانييه ويست بتهمة التشهير

كانييه ويست وتايلور
كانييه ويست وتايلور سويفت، فيتو

تايلور سويفت، كشفت تقارير صحفية، أن تايلور سويفت اتخذت خطوات قانونية، لمقاضاة معني الراب ورجل الأعمال كانييه ويست، بتهمة التشهير.

اشتعال الحرب بين تايلور سويفت وكانييه ويست

وتهدف تايلور سويفت، في الأسابيع المقبلة، إلي الحصول علي آمر قضائي يجبر كانييه ويست، بالتوقف عن التحديث عنها، وذلك بعد هجومه الجنسي الفاحش عليها، في مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهم كانييه ويست أيضًا كلا من جاستن بيبر، وهاري ستايلز، بالتورط في ادعاءات جنسية صريحة ضد تايلور سويفت. 

وفي محاولةٍ لتشويه سمعة صاحبة أغنية "قصة حب"، اتهم مغني الراب كانييه ويست، تايلور سويفت بإقامة علاقة جنسية مع كلا من بيبر، وستايلز، في الوقت نفسه، ودون أن يدعم ادعاءاته بأي دليل.

كانييه ويست يكشف انفصاله عن بيانكا سينسوري بعد تغريداته الأخيرة التي أصابتها بنوبة ذعر

وكشف المغني كانييه ويست، أنه وزوجته بيانكا سينسوري، انفصلا بعد أن تسببت تغريداته الأخيرة في إصابتها بنوبة ذعر.

وأكد كانييه ويست، في لقاء عبر الإنترنت، أنه ليس نازيا، وأنه تراجع عن التغريدات التي نشرها مؤخرا.

وذكر موقع TMZ، في تقرير جديد له، تفاصيل انفصال المغني كانييه ويست، عن زوجته مصممة الأحذية بيانكا.

وأوضح موقع TMZ، أن كانييه ويست، وزوجته بيانكا يتجهان نحو الطلاق، إن كلا الجانبين تواصلا مع محامي الطلاق الخاص بهما لإنهاء الإجراءات.

ويأتي انفصال الثنائي المثير للجدل، في أعقاب ظهور كانييه وبيانكا في حفل توزيع جوائز جرامي،وخطاب كانييه المعادي للسامية والكاره للنساء على موقع وسائل التواصل الاجتماعي “أكس”، حيث أعلن نفسه نازيًا وأشاد بأدولف هتلر.

 

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