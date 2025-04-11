أحمد السقا ضيف شرف الجزء الثاني من فيلم تيتو

قرر الفنان أحمد السقا المشاركة في الجزء الثاني من فيلم “تيتو”، حيث يظهر كضيف شرف بأحداث الفيلم على طريقة “الفلاش باك”، خاصة أن الجزء الأول من الفيلم انتهى بمقتل الشخصية التي يجسدها وهي شخصية طارق الشهير بـ"تيتو".

أحمد السقا يظهر ضيف شرف بالجزء الثاني من فيلم "تيتو"

وقرر المخرج طارق العريان عمل ربط بين الجزء الأول والثاني لفيلم تيتو من خلال شخصية “طارق”، حيث يظهر ببعض المشاهد في بداية الفيلم عندما يتم استرجاع بعض ذكرياته.

ومن المفترض أن يتم اختيار البطل الذي سيقوم ببطولة الجزء الثاني من فيلم تيتو خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعدها بدء التصوير

مسلسل العتاولة

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2”، وشارك في بطولته الفنان باسم سمرة وطارق لطفي وفيفي عبده وزينة وأخرجه أحمد خالد موسى.

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