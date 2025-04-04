مقتطفات من حفل مروان بابلو في دبي ضمن حفلات العيد (فيديو)

أحيا مغني الراب مروان بابلو ، واحدة من أقوي حفلاته الغنائية ضمن موسم عيد الفطر لعام 2025، في دبي وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتألق مروان بابلو خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومنها أغنية المبدأ، بونو، لاميزا وسندباد وغيرهم من الأغاني الأخرى.

على جانب آخر، كان مطرب الراب مروان بابلو حل ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks، وتحدث خلال لقائه عن العديد من أسراره حول مشواره الفني، كما تطرق للحديث عن بعده عن الدين لفترة بعد أن بدأت شهرته.

وكشف مروان بابلو كواليس عودته إلى منزله القديم أثناء فترة اعتزاله قبل إعلان انتشار فيروس كورونا عام 2020، حيث قال: رجعت بيتي القديم، وطلعت حاجتي القديمة، ولقيت ورق كنت كاتب فيه لنفسي الغلطات، زي أنت مهمل في الصلاة، محتاج تتمرن، وقبل سن 18 سنة كنت متأثر بأفكار الغرب، وبعدها رجعت للأسس والأولويات في مرحلة من مراحل النضج

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