أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهمين بسرقة فيلا حسن حمدي.. جاردات مشاجرة المدرسة الخاصة بالسلام في قبضة الأمن.. فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة أبلكيشن شهير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 متهمين بسرقة بعض المتعلقات والمبالغ المالية من فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق الكائنة بقرية شبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.





ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خمسة متهمين في واقعة الاعتداء على طالب وأفراد من أسرته أمام إحدى المدارس الخاصة في مدينة السلام، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تابع لتطبيق نقل شهير، بعد اتهامه بمحاولة خطف فتاة أثناء توصيلها من القاهرة الجديدة إلى المعادي.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال الشهود بواقعة وفاة طبيبة الأسنان، حفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق، بعد أن فارقت الحياة إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل ثأرًا لوالدهما بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 8 مايو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الطب النفسي واستكمال المرافعات.

اندلع حريق، مساء اليوم الخميس، داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة القاهرة الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

قررت محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة في أحد شوارع محافظة الجيزة، بينما ظهر شخص آخر وهو يقف أعلى باب السيارة خلال حركتها، في مشهد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية صرف الفنانة هالة صدقي من سراي النيابة، عقب الانتهاء من سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تتهمها بالشهادة الزور في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار.

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مريولين فابير، وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

حددت محكمة أسرة المنعقدة بقصر النيل، ٢٤ مايو القادم أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لصرف نفقة لصغيريها، مصروفات من طليقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.