أخبار الحوادث اليوم: القبض على المتهمين بسرقة فيلا حسن حمدي.. جاردات مشاجرة المدرسة الخاصة بالسلام في قبضة الأمن.. فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة أبلكيشن شهير
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على المتهمين بسرقة فيلا حسن حمدي
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 متهمين بسرقة بعض المتعلقات والمبالغ المالية من فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق الكائنة بقرية شبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.
الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خمسة متهمين في واقعة الاعتداء على طالب وأفراد من أسرته أمام إحدى المدارس الخاصة في مدينة السلام، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تابع لتطبيق نقل شهير، بعد اتهامه بمحاولة خطف فتاة أثناء توصيلها من القاهرة الجديدة إلى المعادي.
مسئولة الحجوزات بمركز تجميل تكشف مفاجآت بعد وفاة طبيبة أسنان بسبب حقنة فيلر
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال الشهود بواقعة وفاة طبيبة الأسنان، حفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق، بعد أن فارقت الحياة إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة التجمع الخامس.
حريق يلتهم مخزن قطع غيار سيارات في حلوان دون خسائر
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات.
تأجيل محاكمة شقيقين قتلا عاملا ثأرا لوالدهما بالعمرانية
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل ثأرًا لوالدهما بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 8 مايو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الطب النفسي واستكمال المرافعات.
حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بالقاهرة الجديدة (فيديو)
اندلع حريق، مساء اليوم الخميس، داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة القاهرة الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.
إحالة أوراق قاتلي زوجين داخل منزلهما بالمنوفية للمفتي
قررت محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "القيادة برعونة" في الجيزة وتضبط المتهمين (فيديو)
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة في أحد شوارع محافظة الجيزة، بينما ظهر شخص آخر وهو يقف أعلى باب السيارة خلال حركتها، في مشهد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
أقوال الفنانة هالة صدقي في بلاغ شاليمار بالشهادة الزور
قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية صرف الفنانة هالة صدقي من سراي النيابة، عقب الانتهاء من سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تتهمها بالشهادة الزور في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار.
محمود توفيق يستقبل وزيرة الهجرة الهولندية ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مريولين فابير، وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.
24 مايو أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها
حددت محكمة أسرة المنعقدة بقصر النيل، ٢٤ مايو القادم أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لصرف نفقة لصغيريها، مصروفات من طليقها.
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