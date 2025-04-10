الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

أقوال الفنانة هالة صدقي في بلاغ شاليمار بالشهادة الزور

هالة صدقي، فيتو
هالة صدقي، فيتو

 قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية صرف الفنانة هالة صدقي من سراي النيابة، عقب الانتهاء من سماع أقوالها في البلاغ المقدم ضدها من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تتهمها بالشهادة الزور في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار.

 

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة الفنانة هالة صدقي بالاتهامات المنسوبة إليها، حيث ذكرت شاليمار أن صدقي أدلت بشهادة زور لصالح عمر زهران، واتهمت المخرج خالد يوسف بأنه الجاني في واقعة سرقة المجوهرات. 

 

ونفت هالة صدقي جميع الاتهامات، مؤكدة أنها لم تشهد زورا، وأن ما قالته جاء بناء على ما سمعته من صديق مقرب من شاليمار شربتلي، والذي قال لها مرارا: "أكيد خالد يوسف هو اللي سرقها، لأني سألته عن رقم محضر السرقة مرتين أو ثلاثة، وكل مرة كان بيديني رقم غلط."

 

ودفعت الفنانة هالة صدقي بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدة أنها أدلت بشهادتها استنادا إلى معرفتها بعدم تورط عمر زهران في واقعة السرقة، كما أوضحت أن المحكمة لم تعتمد على شهادتها سواء بالإيجاب أو السلب، وهو ما يجعل أقوالها غير مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة في القضية.

 

وكانت شاليمار شربتلي قد تقدمت ببلاغ جديد ضد كل من الفنانة هالة صدقي، والإعلامية بسمة وهبة، والكاتبة آمال عثمان، تتهمهن فيه بالشهادة الزور، والسب، والقذف.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال محامي الفنانة التشكيلية، الذي أكد أن المبلّغ ضدهن أدلين بشهادات أمام المحكمة تفيد ببراءة عمر زهران، وزعمن أن المخرج خالد يوسف هو من استولى على المجوهرات محل القضية.

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