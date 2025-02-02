الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

إحالة سائق سيارة نقل متهم بدهس شاب في مدينة السلام للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق سيارة نقل متهم بدهس شاب في حادث بالطريق الدائري اتجاه المرج للمحاكمة الجنائية.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

 

مصرع شخص في حادث بمدينة السلام

 البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعى (أحمد. م) 28 سنة، الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

 

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والقبض على المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام شرطة النجدة المرج

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