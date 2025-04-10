الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

حريق يلتهم مخزن قطع غيار سيارات في حلوان دون خسائر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حلوان، دون وقوع أي إصابات.


حريق مخزن قطع غيار سيارات بحلوان

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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