الجاردات في قبضة الأمن، تفاصيل جديدة عن مشاجرة مدرسة خاصة بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خمسة متهمين في واقعة الاعتداء على طالب وأفراد من أسرته أمام إحدى المدارس الخاصة في مدينة السلام، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

مشاجرة عنيفة أمام مدرسة خاصة بالسلام

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة، تخللها ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه للاعتداء على يد "جاردات" أحضرهم مدير مدرسة، على خلفية خلافات سابقة بينهما، في شارع جمال عبد الناصر بمنطقة الحرفيين.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، كما تم الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وفحص الفيديوهات المنتشرة للتحقق من الملابسات.

وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف باقي التفاصيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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