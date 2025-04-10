الداخلية تكشف ملابسات واقعة "القيادة برعونة" في الجيزة وتضبط المتهمين (فيديو)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام قائد سيارة بالسير برعونة في أحد شوارع محافظة الجيزة، بينما ظهر شخص آخر وهو يقف أعلى باب السيارة خلال حركتها، في مشهد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبعد الفحص وإجراء التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها، وتبين أنهما سائق ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو، موضحين أنهما كانا ضمن موكب زفاف في المنطقة محل سكنهما.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتصدي للمظاهر السلبية والسلوكيات المتهورة التي تهدد السلامة العامة.



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