مطاردة على الدائري، فتاة تهرب من محاولة خطف داخل سيارة “أبلكيشن شهير”

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق تابع لتطبيق نقل شهير، بعد اتهامه بمحاولة خطف فتاة أثناء توصيلها من القاهرة الجديدة إلى المعادي.

محاولة خطف فتاة داخل سيارة أبلكيشن شهير

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا من قسم شرطة المقطم، يفيد بتعرض فتاة لمحاولة اختطاف على يد سائق استقلته عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، حيث ذكرت في أقوالها أنها طلبت رحلة من القاهرة الجديدة إلى المعادي، وأثناء مرور السيارة بالقرب من الطريق الدائري في منطقة المقطم، فوجئت بالسائق يغير خط السير ويقود بسرعة جنونية.

وأضافت الفتاة في محضر الشرطة، أنها طلبت من السائق التوقف إلا أنه تجاهل نداءها وقام بإغلاق الأبواب، ما دفعها لمحاولة فتح باب السيارة وإخراج قدميها مهددةً بإلقاء نفسها، ليضطر السائق للتوقف فجأة، فاستغلت الفرصة وغادرت السيارة فورًا، ثم توجهت لتحرير بلاغ رسمي بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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