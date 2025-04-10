حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بالقاهرة الجديدة (فيديو)

اندلع حريق، مساء اليوم الخميس، داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات بمنطقة القاهرة الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي وحدات العقار، دون وقوع وفيات فيما أصيب شخصان باختناق، وأسفر الحريق عن تلفيات مادية داخل الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه.

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