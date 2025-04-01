الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

أمن الجيزة يضبط حارس فيلا حسن حمدي بتهمة السرقة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على حارس فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، وذلك بتهمة سرقة بعض المتعلقات والمبالغ المالية من الفيلا الكائنة بقرية شبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغًا من الكابتن حسن حمدي يفيد بسرقة متعلقات من الفيلا الخاصة به، حيث تبيّن فقدان بعض الممتلكات الثمينة والمبالغ المالية. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة لمنافذ الفيلا. ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه الخفير المكلف بحراسة الفيلا.

وبمواجهته بالتحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الأجهزة الأمنية بحراسة الفيلا الكابتن حسن حمدي لمركز شرطة أبو النمرس

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