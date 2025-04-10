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حوادث

إحالة أوراق قاتلي زوجين داخل منزلهما بالمنوفية للمفتي

إحالة أوراق قاتلى
إحالة أوراق قاتلى زوجين داخل منزلهما بالمنوفية للمفتى

قررت محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار محيي الدين إسماعيل اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 متهمين بقتل زوجين بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

اعتراف المتهمين بقتل زوجين في المنوفية


وفي وقت سابق كان قد اعترف المتهمين أنهم قاموا بقتل زوجين داخل منزلهما في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بهدف سرقة المجني عليهما لعلمهما بأن الزوج لديه مبلغ مالي كبير، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان عند دخولهما حجرة المجني عليهما، أحس بهما المجني عليه 'الزوج' فقاما بضربه بـ خطاف موز كان بحوزتهما، هو وزوجته، وفرا هاربين عقب تنفيذ الجريمة.


ضبط المتهمين


وتمكنت وحدة مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون.

مقتل زوجين داخل منزلهما بالمنوفية



وكان قد لقى زوج وزوجته مصرعهما داخل منزلهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية في ظروف غامضة.


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بتلقي بلاغ بالعثور على جثماني زوج وزوجته داخل منزلهما بقرية دلهمو دائرة المركز، وانتقلت على الفور القوات الأمنية لموقع الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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محكمة جنايات وادي النطرون مركز أشمون محافظة المنوفية قرية دلهمو

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