24 مايو أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة صغيريها

حددت محكمة أسرة المنعقدة بقصر النيل، ٢٤ مايو القادم أولى جلسات دعوى الفنانة انتصار لصرف نفقة لصغيريها، مصروفات من طليقها.

وأقامت الفنانة انتصار استئنافا على قرار المحكمة بصرف نفقة لصغيريها 5 آلاف جنيه، مصروفات من طليقها.

وذكرت الفنانة انتصار في دعواها، أن مصروفات صغيريها تتجاوز المبلغ المقرر لها من قبل المحكمة وهو 5 آلاف جنيه، ما دفعها إلى الاستئناف على قرار محكمة الأسرة، والمطالبة بزيادة النفقة الخاصة بهما.

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