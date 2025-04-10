الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

مسئولة الحجوزات بمركز تجميل تكشف مفاجآت بعد وفاة طبيبة أسنان بسبب حقنة فيلر

حقنة فيلر
حقنة فيلر

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال الشهود بواقعة وفاة طبيبة الأسنان، حفيدة كمال الدين حسين رئيس الوزراء الأسبق، بعد أن فارقت الحياة إثر حقنها بمادة "فيلر" على يد صيدلي منتحل صفة طبيب في عيادة تجميل غير مرخصة بمنطقة  التجمع الخامس.

 

سقط رجل فاقد الوعي وإنهاء الطبيبة عملها 

وقالت الشاهدة “م.ع" وهي مسئولة الحجوزات بمركز التجميل إن المركز يدار من خلال مجموعة من الأطباء، إنها كانت لا تعلم تخصص كل طبيب منهم، وأن هناك واقعة مماثلة لواقعة وفاة طبيبة الأسنان الشابة، حيث حضر رجل إلى العيادة ليقوم بإزالة الزوائد الجلدية ومن ثم سقط مغشي عليه وفقد وعيه ومن بعدها تم تغيير الطبيبة المتسببة بالواقعة وحضر طبيب آخر للكشف على الرجل وغادرت الطبيبة في ذات اليوم المركز وتم إنهاء عملها. 

وكشفت تحقيقات النيابة والأجهزة الأمنية أن المتهم ليس طبيبًا بل صيدليًّا، ويقوم بحقن الفيلر والبوتوكس دون ترخيص، كما كشفت التحقيقات أن العيادة غير مرخصة، وتستخدم مواد مجهولة المصدر وتم ضبط شهادات مزورة داخل العيادة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية.

مخاطر وأضرار حقن الفيلر

وتوجد العديد من المخاطر في حقن الفيلر منها: 

موت الخلايا الجلدية في المناطق التي تعرضت للحقن نتيجة ضعف الدورة الدموية في منطقة الحقن أو نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية التي تزود منطقة الحقن بالدماء.

مشكلات صحية في العيون، مثل: العمى.

ظهور طفح جلدي أو بثور على سطح الجلد في منطقة الحقن.

خلل مستجد في مظهر البشرة أو في ملامح الوجه، فعلى سبيل المثال، قد تتسبب حقن الفيلر أحيانًا في الإخلال بتناسق ملامح الوجه أو تكون كتل أسفل سطح الجلد، وهي مشكلات قد تحتاج لعمليات جراحية للتخلص منها وعلاجها.

 

انتقال وتحرك المادة المحقونة إلى مناطق أخرى في الوجه، مما قد يستدعي الخضوع لعملية جراحية للتخلص من الفيلر.

 

مضاعفات أخرى، مثل:
احمرار.
كدمات.
تورم.
نزيف.
حكة جلدية.
التهابات.
ندوب.

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التجمع الخامس القاهرة الجديدة حقن الفيلر رئيس الوزراء الأسبق كمال الدين حسين مركز تجميل نيابة القاهرة الجديدة مواد مجهولة المصدر منطقة التجمع الخامس

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