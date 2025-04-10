القبض على المتهمين بسرقة فيلا حسن حمدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 متهمين بسرقة بعض المتعلقات والمبالغ المالية من فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق الكائنة بقرية شبرامنت التابعة لمركز شرطة أبو النمرس.

سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغًا من الكابتن حسن حمدي يفيد بسرقة متعلقات من الفيلا الخاصة به، حيث تبيّن فقدان بعض الممتلكات الثمينة والمبالغ المالية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تم إجراء المعاينة لمنافذ الفيلا. ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 متهمين تسلقوا سور الفيلا وكسروا بعض النوافذ خلال غيابه عنها.



وبمواجهتهم بالتحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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