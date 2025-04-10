تأجيل محاكمة شقيقين قتلا عاملا ثأرا لوالدهما بالعمرانية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل ثأرًا لوالدهما بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 8 مايو المقبل، وذلك للاطلاع على تقرير الطب النفسي واستكمال المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمود عبد الحميد سليمان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر طارق فتحي وطلعت عبده.

وكشفت النيابة العامة أن المتهمين "ر. ن" وشقيقه "م. ت" أقدما على قتل المجني عليه "م. ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ظنًا منهما – عن طريق الثأر – أنه وراء مقتل والدهما.

وبحسب التحقيقات، ترصد المتهمان للمجني عليه في 24 أكتوبر 2024، حيث بادر المتهم الأول بإطلاق ثلاث رصاصات عليه من سلاح ناري، أصابت رأسه وظهره وفخذه، بينما تولى شقيقه مراقبة تحركات الضحية ومساعدته في تنفيذ الجريمة.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إصابات نارية بالرأس والصدر والفخذ، تسببت في كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ والرئة ونزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

كما نسبت النيابة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مششخن (مسدس) و29 طلقة دون ترخيص قانوني.

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