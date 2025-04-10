الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محمود توفيق يستقبل وزيرة الهجرة الهولندية ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل وزيرة الهجرة واللجوء الهولندية

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مريولين فابير، وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الهجرة، وتبادل الرؤى حول المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.

وأعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للدور الفعال الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الإرهاب والجرائم المنظمة، مؤكدة أن زيارتها للقاهرة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين، ومشددة على اهتمام بلادها بتكثيف قنوات التواصل في ضوء التحديات الأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، رحب وزير الداخلية المصري بالوزيرة الهولندية والوفد المرافق لها، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين، ومؤكدًا حرص الوزارة على توطيد جسور التعاون مع الجانب الهولندي. كما شدد سيادته على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب الأمني، وتكثيف التنسيق لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية السيدة مريولين فابير وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا

مواد متعلقة

وزير الداخلية يبحث مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبى سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

زغلول صيام يكتب: ونش إيه اللي يروح الأهلي! وسر خلطة الفشل في الزمالك.. وقريبًا الجزء الثالث من مسلسل زيزو!

سيرك عالمي اقتصادي وسياسي، توفيق عكاشة يكشف تجهيز ترامب لحدث عالمي قادم

شكوي جديده ضد الزمالك في الفيفا بطلها مدير فني سابق ...تعرف علي التفاصيل

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية يكشف تفاصيل لقائه بمحافظ المنوفية

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

الأبيض رفيع الحبة بـ 25 ألف جنيه، سعر الأرز اليوم الخميس 10-4-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية