محمود توفيق يستقبل وزيرة الهجرة الهولندية ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مريولين فابير، وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وشهد اللقاء بحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الهجرة، وتبادل الرؤى حول المستجدات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.

وأعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للدور الفعال الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مواجهة الإرهاب والجرائم المنظمة، مؤكدة أن زيارتها للقاهرة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين، ومشددة على اهتمام بلادها بتكثيف قنوات التواصل في ضوء التحديات الأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، رحب وزير الداخلية المصري بالوزيرة الهولندية والوفد المرافق لها، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين، ومؤكدًا حرص الوزارة على توطيد جسور التعاون مع الجانب الهولندي. كما شدد سيادته على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب الأمني، وتكثيف التنسيق لمواجهة الظواهر السلبية الناتجة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بمختلف أشكالها.

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