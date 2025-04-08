أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك ومنتخب مصر مع القلعة البيضاء، وذلك لاقتراب عقده من النهاية مع الفريق الأبيض.

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

حصلت فيتو على على فيديو من إحدى كاميرات المراقبة يرصد آخر لقاء بين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته بدقائق وذلك على هامش الزيارة المفاجئة التي أجراها الوزير صباح أمس في محافظة المنوفية.

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات وظواهر جوية في طقس اليوم وغدا الأربعاء.

لم يصدقه مسئولو النادي، قرار مادي غريب لـ محمد صلاح يفاجئ ليفربول

في قرار مفاجئ لم يصدقه مسئولو النادي، كشفت تقارير إعلامية أن النجم المصري محمد صلاح تنازل عن مبالغ مالية من أجل البقاء مع ليفربول الإنجليزي.

البيت الأبيض يحسم أمر إقامة عرض عسكري في عيد ميلاد ترامب

نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإقامة عرض عسكري في واشنطن في عيد ميلاد الرئيس في يونيو، على الرغم من أن مسؤولين محليين كانوا على اتصال بالإدارة بشأن الاحتفال المزمع، بحسب ما نقل موقع "بوليتيكو" Politico.

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

يعد ديف باتيستا أحد المصارعين الذين تركوا بصمتهم في حلبة مصارعة المحترفين wwe على مدار رحلته الاحترافية.

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

أشار الإعلامي إبراهيم فايق في منشور له على منصة “إكس”، إلى حسم الملف المثار في الفترة الأخيرة عن قصة لاعب الزمالك، أحمد سيد زيزو، في برنامجه “الكورة مع فايق”.

المتضرر الأكبر، إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات

ناشد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومستشار رئيسي في البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب مباشرة لتخفيف حدة التعريفات التجارية، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم الثلاثاء.

مقتل القيادي بالمخابرات الحوثية عبد الناصر سرحان الكمالي بغارة أمريكية

أعلنت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في مخابرات الحوثي عبد الناصر سرحان الكمالي، بغارة نفذها الطيران الأمريكي.

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

طردت "مايكروسوفت" المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد، التي اعترضت علنا على تقديم الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

مريضة نفسيا تقتل والدتها وتجلس بجوار جثتها لمدة يومين بالبحيرة

حالة حزن انتابت أهالي منطقة السعرانية، التابعة لمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة بعد وقوع جريمة مؤسفة بقيام فتاة مريضة نفسية بقتل والدتها طعنا بالسكين لتسقط جثة هامدة متأثرة بإصابتها.

غارات أمريكية جديدة على صنعاء والحديدة ومأرب

أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على مناطق عدة من اليمن.

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بتسمم غذائي، مساء الإثنين، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن جائحة جديدة ستحدث عاجلا أم آجلا، مؤكدا أن هذا ليس خطرا نظريا، بل حتمية وبائية.

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

قالت الفنانة هالة صدقي: “مسلسل إش إش هادف والرسالة أنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.

لا للتهجير، زحف مصري على معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية (صور)

احتشد آلاف المصريين من عدة محافظات، للانطلاق تجاه مدينة رفح، دعمًا للقضية الفلسطينية.

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

ذكرت صحيفة "نيد تو نو" البريطانية أن رجال الإنقاذ في ميانمار عثروا على جثة ملكة الجمال السابقة سيلي مي مدفونة تحت مبنى بعد محاولتها إنقاذ طفل.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا وأفريقيا

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إيران تعلن عن محادثات رفيعة المستوى غير مباشرة مع أمريكا في سلطنة عمان السبت

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن مسئولين إيرانيين وأمريكيين سيعقدون مفاوضات غير مباشرة رفيعة المستوى بشأن برنامج طهران النووي، وذلك يوم السبت في سلطنة عمان.

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