الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

هالة صدقي وماجد المصري،
هالة صدقي وماجد المصري، فيتو

قالت الفنانة هالة صدقي: “مسلسل إش إش هادف والرسالة أنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.

 

شخصية شادية وكواليس هالة صدقي مع محمد سامي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “مكنش سهل إني أخرج من شخصية صفصف بجعفر العمدة وأجسد دور شادية في ”إش إش"، وعلشان كده فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور صفصف".


 

صفع ماجد المصري لـ هالة صدقي

وعن صفع الفنان ماجد المصري لها في مسلسل إش إش، علقت هالة صدقي: "إيده مرزبة صحيح بس قعدنا ندرب كتير على مشهد صفعي لكنه كان تلميذ جوا اللوكيشن، وكل مشهد يجي يقول هو أنا كنت كويس فكان طول الوقت قلقان وبياخد رأينا".
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هالة صدقي الفنانة هالة صدقي مسلسل إش إش عمرو أديب الفنان ماجد المصري ماجد المصري

مواد متعلقة

ماجد المصري: نجاح إش إش تجاوز الحدود وتعاملت مع الدور كلاعبي الزمالك

مسلسل إش إش الحلقة 29، القبض على ماجد المصري ومي عمر في صدمة بسبب والدتها

رفض الاستئناف المقدم من خادمة الفنانة هالة صدقي على حفظ بلاغ اتهامها بالنصب

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

مفاجأة، زيزو وقع عقود انتقاله للأهلي وحصل على المقابل المالي (فيديو)

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

لا للتهجير، زحف مصري على معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية (صور)

منوعات

المزيد

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

بعد اعتراضها على دعم إسرائيل، مايكروسوفت تطرد المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد

السويد تمتنع عن توريد بيض الدجاج إلى الولايات المتحدة

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية