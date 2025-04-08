هالة صدقي عن مشهد صفعها في "إش إش": ماجد المصري إيده مرزبة (فيديو)

قالت الفنانة هالة صدقي: “مسلسل إش إش هادف والرسالة أنه مهما رُحت وجيت حق ربنا وحق الناس هيرجع حتى لو بعد سنين وماتحكمش على الناس بالمظهر”.

شخصية شادية وكواليس هالة صدقي مع محمد سامي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “مكنش سهل إني أخرج من شخصية صفصف بجعفر العمدة وأجسد دور شادية في ”إش إش"، وعلشان كده فضلنا نعيد ونكرر علشان منكررش نفس دور صفصف".





صفع ماجد المصري لـ هالة صدقي

وعن صفع الفنان ماجد المصري لها في مسلسل إش إش، علقت هالة صدقي: "إيده مرزبة صحيح بس قعدنا ندرب كتير على مشهد صفعي لكنه كان تلميذ جوا اللوكيشن، وكل مشهد يجي يقول هو أنا كنت كويس فكان طول الوقت قلقان وبياخد رأينا".



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