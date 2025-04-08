المتضرر الأكبر، إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات

ناشد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم ومستشار رئيسي في البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب مباشرة لتخفيف حدة التعريفات التجارية، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر تقرير واشنطن بوست، نقلًا عن شخصين مطلعين على المناقشات، أن ماسك ناشد ترامب شخصيًا بقضيته، لكنه فشل في نهاية المطاف في تغيير رأي الرئيس.

ومن المتوقع أن تتأثر شركات ماسك، وتحديدًا شركة تسلا (NASDAQ:TSLA)، بالتعريفات.

وعلى الرغم من أن تسلا تصنع جميع سياراتها المباعة في الولايات المتحدة محليًا، إلا أنها لا تزال تستورد العديد من المكونات من الصين ودول أخرى مستهدفة بتعريفات ترامب.

كما نشر ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها مستشار التجارة الأول في البيت الأبيض بيت نافارو، داعيًا إلى منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان ترامب قد كشف الأسبوع الماضي عن تعريفات تجارية شاملة أعلى من المتوقع ضد عدة اقتصادات رئيسية.

وكانت الصين من بين الأكثر تضررًا، حيث بلغ إجمالي التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية حوالي 54%.

وهدد ترامب بفرض تعريفة إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تتعاون بكين مع مطالبه. لكن وزارة التجارة الصينية استنكرت تهديدات ترامب، محذرة من أن بكين ستقاتل "حتى النهاية" في مواجهة زيادة التعريفات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تؤدي تعريفات ترامب على الصين إلى اضطرابات حادة في سلسلة التوريد للعديد من الشركات الأمريكية الكبرى، حيث يُنظر إلى شركة آبل (NASDAQ:AAPL) على أنها من بين الأكثر تضررًا من التعريفات الجديدة.

ومن المقرر أن تدخل تعريفات ترامب حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء.

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