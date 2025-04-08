كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

ذكرت صحيفة "نيد تو نو" البريطانية أن رجال الإنقاذ في ميانمار عثروا على جثة ملكة الجمال السابقة سيلي مي مدفونة تحت مبنى بعد محاولتها إنقاذ طفل.

وأوضحت الصحيفة أن "رجال الإنقاذ عثروا على جثة الفتاة ملكة جمال ميانمار السابقة، سيلي مي، بعد رفع أنقاض مبنى مكون من 12 طابقا".

وأضافت: "تم العثور على ملكة الجمال مدفونة تحت المبنى بعد محاولتها إنقاذ طفل أثناء الزلزال".

وقال متحدث باسم منظمة ملكة جمال السياحة في ميانمار: "لقد حوصرت ملكة جمال السياحة الأولى في ميانمار، التي مثلت البلاد في مسابقة ملكة جمال السياحة العالمية 2018".

وأضاف: "تم العثور عليها في مبنى بماندالاي، وتوفيت بشكل مأساوي في أعقاب زلزال 28 مارس 2025".

وشاركت سيلي مي البالغة من العمر 28 عاما، في مسابقة ملكة جمال السياحة العالمية 2018، وكانت أول فائزة باللقب في ميانمار عام 2018.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على سلم ريختر ضرب ميانمار يوم 28 مارس. وشعر بالهزات السكان في خمس دول مجاورة.

وبحسب أحدث البيانات فإن حصيلة القتلى جراء الزلزال في ميانمار تجاوزت 3600 شخص، فيما أصيب 5000 بجراح.

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