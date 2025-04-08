لا للتهجير، زحف مصري على معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية (صور)

احتشد آلاف المصريين من عدة محافظات، للانطلاق تجاه مدينة رفح، دعمًا للقضية الفلسطينية.

وشهد ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حراكا جماهيريا واسعا، في وقفة حاشدة أمام ديوان عام المحافظة، تمهيدا لانطلاقهم في وفود كبيرة نحو معبر رفح الحدودي بمحافظة شمال سيناء، في خطوة رمزية تهدف إلى التعبير عن الرفض الشعبي المطلق لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى الأراضي المصرية.

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

أهالي بورسعيد يعلنون من ميدان الشهداء رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين

ورفع المشاركون لافتات وشعارات تعبر عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدين أن التهجير القسري ليس سوى محاولة لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حق تقرير المصير المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

كما أعربوا عن تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه القاطع لمخططات التهجير، وحرصه الدائم على الدفاع عن الأمن القومي المصري والفلسطيني على حد سواء.

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

الحشود تستعد للانطلاق في طريقهم لمعبر رفع

واتجهت الحشود إلى مدينة رفح على متن حافلات خصصتها الجهات المنظمة، في تحرك رمزي يعكس الغضب الشعبي من التصريحات الأخيرة المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها بشكل غير مباشر إلى تهجير الفلسطينيين باتجاه سيناء، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والشعبية المصرية، خاصة في ظل تمسك الدولة المصرية برفض أي مساس بالسيادة الوطنية أو الهوية الفلسطينية.

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

كما احتشد أهالي محافظة الشرقية بميادين المحافظة؛ استعدادا لانتقالهم عبر أتوبيسات إلى معبر رفح، وذلك تأييدا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرفضة لتهجير أهالي غزة تاركين أراضيهم للجيش المحتل.

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

الآلاف من أهالي بورسعيد يتحشدون استعدادا للانطلاق لمعبر رفح، فيتو

رفض محاولات التهجير القسري

ورفع المشاركون في الفعالية أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس، مرددين هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لمحاولات التهجير القسري، مؤكدين أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إنسانية تستدعي وقوف الشعوب العربية صفًا واحدًا لمساندة القضية الفلسطينية.

توجهت، مئات الأتوبيسات من محافظة بني سويف، إلى مدينة رفح للمشاركة في وقفة تضامنية أمام المعبر البري، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا لقرار التهجير الذي يهدد سكان غزة، ويشارك في هذه الوقفة التضامنية العديد من القوى السياسية والحزبية في المحافظة، حيث تم حشد المواطنين للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

أهالي بني سويف يدعمون الشعب الفلسطيني

وبدأت الحشود بالتجمع عند مدخل بني سويف شرق النيل، حاملين أعلام مصر وفلسطين ولافتات تحمل عبارات دعم وتأييد للشعب الفلسطيني، فضلًا عن تأكيدهم رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشهدت الوقفة مشاهد حاشدة تخللتها هتافات مناهضة للتهجير، رافضة للممارسات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

كما شهدت محافظتا القاهرة والسويس انطلاق قوافل حاشدة متجهة إلى رفح، رافعين لافتات لا للتهجير وصور الرئيس السيسي.

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