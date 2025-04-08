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اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور مع وزير التعليم قبل وفاته (فيديو)

آخر لقاء لقاء لوزير
آخر لقاء لقاء لوزير التعليم ومدير إدارة الباجور، فيتو

حصلت فيتو على على فيديو من إحدى كاميرات المراقبة يرصد آخر لقاء بين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية قبل وفاته بدقائق وذلك على هامش الزيارة المفاجئة التي أجراها الوزير صباح أمس في محافظة المنوفية.

ويرصد الفيديو لحظات دخول وزير التربية والتعليم لمدرسة محمد شبل عباس (الباجور الثانوية المشتركة سابقا) في حضور مدير الإدارة قام بمصافحته وتحدثا لثوانٍ معدودة.

تشييع جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير

وكان أهالي قرية كفلا السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قد شيعوا جثمان أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حزن شديد من جموع المشيعين.

وحصلت "فيتو" على آخر صورة لـ أسامة بسيوني وهو يرافق الوزير خلال تفقده المدرسة الثانوية المشتركة بالباجور، حيث ظهر في الصورة خلف الوفد الرسمي أثناء دخولهم المدرسة وبعد انتهاء الزيارة، شعر بسيوني بإعياء شديد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

وتوفى أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المدارس بالمحافظة. 

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لـ مستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

 

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصولبه للمستشفى.  

 

خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى

وخرج جثمان الفقيد من مستشفى الباجور التخصصى، ومن المقرر أن يُشيع في مسقط رأسه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وسط حضور رسمي وشعبي لتأبين الراحل الذي وصفه زملاؤه بالشخصية الكفء.

 

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