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رياضة

بعد تأكيد توقيعه للأهلي، إبراهيم فايق: بكره يوم مهم في قصة زيزو

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

ألمح الإعلامي إبراهيم فايق في منشور له على منصة “إكس”، إلى حسم الملف المثار في الفترة الأخيرة عن قصة لاعب الزمالك، أحمد السيد زيزو، في برنامجه “الكورة مع فايق”.

 

إبراهيم فايق يلمح لحسم قصة زيزو

وكتب "فايق" على صفحته الرسمية على منصة “X”: "بكره يوم مهم في قصة زيزو.. في الكورة مع فايق".

 

 

كريم رمزي يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو للأهلي

وكان الإعلامي كريم رمزي، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول مستقبل أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك ومنتخب مصر مع القلعة البيضاء، وذلك لاقتراب عقده من النهاية مع الفريق الأبيض.

وقال “رمزي” بالقناة الأولى المصرية: "زيزو وقع بالفعل عقود انتقاله للأهلي وعدم إعلان الصفقة يرجع لأن اللاعب لم يخطر ناديه حتى الآن بعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وكذلك وقع عقد إعلانات مع اثنين من رعاة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية".

 

وأوضح أن، أحمد مصطفى زيزو وقع بنفسه وحصل رفقة والده على المقابل المالي من أجل الظهور في إعلان كلاعب في النادي الأهلي.

 

وأكد أن، زيزو سيدفع شرطا جزائيا الذي يساوي قيمة عقده لمدة 3 مواسم مع ناديه الزمالك، حال قرر التراجع عن اتفاقه مع النادي الأهلي.

وأنهى كريم رمزي حديثه قائلًا: زيزو لا يريد الدخول في أي مواجهة مع جماهير نادي الزمالك، حال إعلان انتقاله بشكل رسمي إلى الأهلي وهناك رغبة من إدارة الأحمر في استمرار مشاركته رفقة الأبيض من أجل تجهيزه لخوض بطولة كأس العالم للأندية يونيو المقبل وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد نهاية عقده مع الزمالك“.

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