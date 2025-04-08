تسمم 6 أشخاص بينهم 4 أطفال تناولوا "لحمة وزبادي" في الوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بتسمم غذائي، مساء الإثنين، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بتسمم غذائي لمستشفى بلاط المركزي.



تبين إصابة كل من؛ إبراهيم محمود عبد العزيز - 28 عاما، غادة مبروك أحمد - 34 عاما، وفاء إبراهيم محمود - 10 أعوام، إياد إبراهيم محمود – 8 أعوام، زياد إبراهيم محمود – 8 أعوام، محمد أحمد عبد المنعم- 6 أعوام، بتسمم غذائي إثر تناول وجبة من اللحوم والزبادي مما تسبب في إصابتهم بآلام حادة بالبطن وإسهال وقيء مستمر.

جرى نقل المصابين لمستشفى بلاط المركزي والتي حولتهم لمستشفى الداخلة العام وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

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