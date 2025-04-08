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خارج الحدود

مقتل القيادي بالمخابرات الحوثية عبد الناصر سرحان الكمالي بغارة أمريكية

اليمن، فيتو
اليمن، فيتو

أعلنت مصادر يمنية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي في مخابرات الحوثي عبد الناصر سرحان الكمالي، بغارة نفذها الطيران الأمريكي.

ونعى ما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات بالحوثي العقيد عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي الذي قتل بغارة أمريكية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قد أفادت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على مناطق عدة من اليمن.

وقالت إن الضربات شملت محافظات صنعاء (سلسلة غارات على العاصمة وجربان بمديرية سنحان والجميمة بني حشيش)، والحديدة (غارتان على جزيرة كمران)، ومأرب (3 غارات على مديرية مجزر).

ومساء الإثنين أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا موقعا عسكريا في إسرائيل بطائرة مسيّرة، وهاجموا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والمسيّرات، بعيد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من الشرق.


وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيّرة "اقتربت من الأراضي الإسرائيلية من الشرق" قبل عبورها إلى أراضيه.

وتشهد المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، ضربات شبه يومية منسوبة إلى الولايات المتحدة، منذ أن أطلقت واشنطن حملة جوية ضدهم في 15 مارس الماضي لإجبارهم على وقف استهداف السفن التي يتهمونها بالارتباط بإسرائيل.

كما شن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأمريكية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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عبدالناصر سرحان مهيوب الكمالي الحوثيون غارة أمريكية اليمن

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